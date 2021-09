Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas

L’attrice ha condiviso sui social alcuni scatti dei festeggiamenti in famiglia

Lei ha compiuto 52 anni, lui 77: Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas hanno condiviso il giorno del loro compleanno, il 25 settembre, e hanno festeggiato insieme, in famiglia, questa importante ricorrenza. L’attrice britannica ha postato infatti sul suo profilo Instagram alcuni scatti della giornata e una romantica dedica al marito, che a sua volta ha ricambiato pubblicando uno scatto di qualche anno fa.

Michael Douglas per festeggiare il compleanno suo e di sua moglie ha pubblicato una foto scattata al Deauville Film Festival, l’evento in cui si sono incontrati per la prima volta. La caption recita: “La prima sera in cui ho incontrato Catherine al Deauville Film Festival nel 1998. Ho scoperto che avevamo lo stesso giorno di compleanno: tadaah! Poi, quando ho scoperto che amava il golf, ho realizzato che tutte le mie fantasie si erano avverate. Ho avuto fortuna in questo momento della mia vita. Ho solo avuto fortuna. Sono così impressionato dalla sua intelligenza, senso dell’umorismo ed etica del lavoro. Buon compleanno Catherine, ti amo così tanto!”. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones si sono sposati nel 2000 e hanno due figli: Dylan, 21 anni, e Carys, 18. Douglas è anche padre di Cameron, 42 anni, avuto con l’ex moglie Diandra Luker.

Festa di compleanno per Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas

Anche Catherine Zeta-Jones ha condiviso una foto con il marito, scrivendo: “Tanti auguri a me. Tanti auguri a lui, tanti auguri a mio marito e sua moglie”, ha scritto l’attrice con l’augurio di continuare a “festeggiare il 25 settembre insieme. Ti amo”.

L’attrice ha poi postato nelle storie di Instagram un video nel quale lei e il marito festeggiano, insieme, con la stessa torta, sorridenti e innamorati.

