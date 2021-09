Harry e Meghan

Il principe Harry ha mangiato per la prima volta nel famoso ristorante assieme alla moglie

Prosegue il soggiorno a New York del principe Harry e della moglie Meghan Markle. La coppia è in città per intervenire al Global Citizen Live in programma a Central Park, ma sta anche visitando i luoghi simbolo della città. I Duchi del Sussex, nel corso del loro tour, hanno visitato la torre del One World Trade Center assieme al sindaco Bill De Blasio. Ma non solo. La visita è stata anche l’occasione, soprattutto per il principe, per assaggiare i piatti simbolo newyorkesi.

Harry e Meghan, infatti, dopo aver visitato una scuola elementare, si sono fermati a mangiare pollo e waffle al famoso ristorante di Harlem Melba’s. Il locale è di proprietà della leggenda di Harlem, Melba Wilson. Un commensale, secondo quanto riporta “Page Six”, ha riferito che al Duca e alla Duchessa del Sussex sono stati serviti pollo fritto e cialde allo zabaione, involtini primavera, pesce gatto, cavoli e patate dolci. “Harry ha detto che era la prima volta che provava pollo e waffle e ha detto che era delizioso”, ha spiegato il cliente del ristorante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melba Wilson Melbas Restaurant (@melbasharlem)

Il principe Harry e Meghan mangiano da Melba’s ad Harlem

I duchi del Sussex hanno anche trascorso un po’ di tempo a chiacchierare con la proprietaria Melba, come testimoniano alcuni scatti pubblicati su Instagram. Tema della discussione è stata la no-profit City Harvest, la più grande organizzazione di soccorso alimentare di New York City, che raccoglie cibo che altrimenti andrebbe sprecato da ristoranti, panifici e caffè.

La stessa Melba Wilson ha detto a “The Post” che la coppia è stata “così gentile” e che è grata che si siano fermati. “Stanno facendo luce sulla nostra comunità di Harlem durante un periodo difficile”, ha aggiunto. Il ristorante ha poi annunciato sui social che il principe Harry e Meghan hanno promesso di donare 25.000 dollari per sostenere il ristorante nel fronteggiare in tutta la città le difficoltà dell’industria alimentare dovute al Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata