Chiara Ferragni e Fedez

E nel frattempo il figlio Leone “boccia” il nuovo singolo “Meglio del cinema”

“Sta per nascere mio figlio ma sto seguendo la diretta!”. Con questa frase, un fan e follower si è preso gioco di Chiara Ferragni e Fedez nel corso di una diretta Instagram fatta dalla coppia. Fedez incredulo, non ci ha pensato due volte a invitare il ragazzo a partecipare alla diretta chiedendogli: “Ciao! Ma è vero che tuo figlio sta nascendo?”.

Il fan, a sua volta sconvolto e sorridente mentre si è visto in videochiamata con i Ferragnez, ha detto: “Oddio non ci credo che spettacolo!”, ma ha poi ammesso “No, non è vero, sto a lavoro!”. Fedez gli ha subito risposto: “Ma dai! Sei stato sgamato così!”, poi la videochiamata si è interrotta e Chiara Ferragni e Fedez delusi hanno ammesso: “Siamo stati truffati”.

Chiara Ferragni e Fedez: il singolo “Meglio del cinema” non convince Leone

I Ferragnez hanno dimostrato, anche in questo caso, di sapersi prendere in giro e di non perdere mai la loro ironia. Anche in occasione dell’uscita del nuovo singolo di Fedez, “Meglio del cinema”, canzone scritta per Chiara Ferragni e dedicata a lei in anteprima per il loro terzo anniversario di matrimonio, la coppia ha pubblicato un ironico video di un ascolto speciale del brano, in famiglia.

“Ho fatto ascoltare in anteprima a dei miei fans la nuova canzone. È piaciuta molto”, ha scritto Fedez in un post su Instagram. Nel video si vede il cantante che fa partire su un giradischi il vinile del nuovo singolo e subito, all’avvio del pezzo, il piccolo Leone che mette il broncio e si tappa le orecchie. Poi dice: “Non mi piasce!”. Migliaia i like e tantissimi i commenti divertiti dei fan.

