Brian Austin Green è protagonista in pista nella nuova edizione di “Dancing with the stars“, la numero 30. Nella versione statunitense di “Ballando con le Stelle”, l’attore americano, ex star di “Beverly Hills 90210” ed ex marito di Megan Fox, si sta facendo notare per le sue buone doti da ballerino. Il merito è dovuto anche all’ottimo feeling con la sua partner in pista, che è proprio la fidanzata, la ballerina australiana Sharna Burgess.

Questa è la stagione numero 14 per Sharna Burgess, ballerina professionista, che avrebbe dovuto partecipare con Brian Austin Green nell’edizione precedente. L’attore fu però costretto a ritirarsi ma i due sono rimasti amici fino a innamorarsi e fidanzarsi, a fine 2020.

La coppia si è fatta subito notare, fin dalla prima puntata, ma Burgess rimane estremamente professionale e ha ammesso, secondo quanto riporta “Page Six”: “Non ho mai frequentato nessuno con cui ho ballato, sia in competizione che a ‘Dancing with the stars’. Quindi per me è tutto nuovo“. La sfida più grande che Sharna ha affrontato finora è “trovare l’equilibrio ogni giorno e affrontarlo”, ha detto ancora.

Quando Brian e Sharna hanno iniziato a frequentarsi, erano entrambi d’accordo che non avrebbero mai gareggiato insieme in “Dancing with the stars”. Poi le cose sono andate diversamente e gli spettatori e fan del programma adorano già la coppia.

Nel luglio scorso, Brian Austin Green ha condiviso su Instagram un romantico post dedicato a Sharna Burgess, scrivendo: “È passato molto tempo dall’ultima volta in cui sono stato con qualcuno con cui poter davvero condividere la vita”.

Megan Fox, che attualmente è fidanzata con Machine Gun Kelly, aveva chiesto il divorzio dall’attore nel novembre 2020 dopo 10 anni di matrimonio, citando differenze inconciliabili e chiedendo la custodia legale e fisica congiunta dei loro tre figli.

