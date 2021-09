Beyoncé

L’artista più premiata di sempre ai Grammy ha pubblicato sul suo sito web una emozionante lettera dedicata ai suoi sostenitori

In occasione dei suoi 40 anni Beyoncé ha ricevuto gli auguri da tantissimi Vip ma un ringraziamento speciale è andato ai suoi fan. L’ex componente delle Destiny’s Child ha infatti pubblicato sul suo sito web un’emozionante lettera dedicata a tutti i suoi sostenitori.

“Sono così grata per ogni essere umano che si è preso il tempo necessario per inviarmi tutti i bellissimi messaggi che ho ricevuto. Ho pianto lacrime di gioia (…). I vostri video, i vostri post, i vostri countdown, le vostre playlist e i vostri auguri, li amerò per sempre. Sono grata a tutte le persone coinvolte, in particolare ai fan. Ammiro e rispetto tutti voi e vi ringrazio dal profondo del mio cuore“.

“Questo – ha proseguito la cantante – è il primo anno in cui capisco veramente cosa significhi essere vivi e vivere nel momento. È la prima volta che capisco quanto sia veramente fragile la vita, quanto possa essere dura la vita a volte e, quindi, quanto importante sia fermarsi ad annusare le rose durante i periodi positivi”.

Beyoncé: “Libertà e liberazione alla fine del sacrificio”

È l’esperienza che fa crescere ed apprezzare la vita: “Più divento matura, più capisco e più la mia gioia cresce nel profondo. Ci sono una libertà e una liberazione, sapendo che sono arrivata dall’altra parte del mio sacrificio. Mi sto finalmente dando il permesso di godermi i frutti di tutto ciò che ho seminato duramente per tutta la mia vita”.

In ultimo, un pensiero a tutti coloro che non apprezzano il passere del tempo: “Chiunque abbia provato a condizionare le donne, facendo loro pensare che dovrebbero sentirsi vecchie o infelici quando raggiungono i 40 anni non ha capito niente” ha spiegato Beyoncé.

“Sono così grata di essere cresciuta, cresciuta! La maggior parte di voi mi ha incontrato quando avevo 15 anni e siamo cresciuti insieme. Portate così tanta gioia nella mia vita. Spero che la mia arte possa continuare a portare un po’ di gioia nella vostra” ha poi concluso la popstar.

