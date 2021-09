Megan Fox e Kourtney Kardashian

Scatti sexy e piccanti per la nuova Skims Cotton Collection di Kourtney Kardashian

Megan Fox e Kourtney Kardashian in posa senza veli e in intimo per lanciare la nuova collezione Skims, il marchio di intimo di Kim Kardashian. Scatti audaci e sexy che hanno fatto il pieno di like e commenti in poche ore. La collezione Cotton di Skims comprende una serie di capi di biancheria intima, maglieria e canottiere a prezzi accessibili per tutte le taglie e tutti i tipi di corpo.

“Adoro il fatto che Skims capisca davvero cosa vogliono indossare le donne e che vogliano sentirsi sexy, sicure di sé e dotate di potere”, ha detto Megan Fox in un comunicato stampa. “Ho amato molto essere in questa campagna insieme a Kourtney, ci siamo divertite molto a posare insieme”, ha aggiunto la modella e attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Megan Fox (@meganfox)

Kourtney Kardashian e Megan Fox posano in intimo

“Mi piace sempre girare con Skims e mi sono divertita moltissimo con Megan per questa campagna. Skims è davvero il punto di riferimento per me e lo direi anche se Kim non fosse mia sorella! È davvero il mio preferito”, ha aggiunto Kourtney Kardashian.

In alcuni scatti della campagna pubblicati da Kourtney, lei e Megan addentano una mela, poi mangiano alcune ciliegie. Anche Kim Kardashian, creatrice del brand, ha pubblicato alcune foto in anteprima, mostrando la sorella e Megan Fox mentre indossano due completini intimi neri che mettono in risalto la loro fisicità e le loro curve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata