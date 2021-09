Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha avuto una disavventura con un cane che ha coinvolto il suo famosissimo lato B

Il lato B di Elettra Lamborghini è famosissimo, ma adesso è stato protagonista di una disavventura. Mentre si trovava al maneggio, la cantante è stata aggredita da un cane.

“Non potete capire cosa mi è successo stamattina ragazzi – ha raccontato l’ereditiera – Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo che c’è al mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che ho dato all’altro…”.

All’improvviso la reazione che non ti aspetti: “Beh, non mi morde una chiappa?. Vi giuro non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo, mi ha fatto un male…”.

Elettra Lamborghini e la foto del lato B con i graffi

Elettra Lamborghini ha sottolineato nella stories l’ottimo rapporto che ha con gli animali e che mai le era capitata una cosa del genere. La ventisettenne bolognese ha poi pubblicato anche le foto del suo fondoschiena con i graffi rossi dovuti dal morso del cane. “Di solito mi saltano addosso, cioè mi amano… Mi ha morso una chiappa. Un male bestia”.

Una brutta disavventura che sembra essersi però risolta senza gravi conseguenze. Elettra nel 2021 ha rilasciato il suo nuovo singolo ‘Pistolero’ per il quale è stata recentemente premiata ai Seat Music Awards a Verona.

