Alessia Macari, Instagram

Alessia Macari e Oliver Kragl hanno deciso di svelare il sesso del loro primo figlio con un gender reveal party

Alessia Macari (ex Ciociara di “Avanti un altro!” e vincitrice del primo GfVip, nel 2016) e il marito Oliver Kragl (calciatore tedesco) hanno svelato il sesso del loro primo figlio in diretta social.

I due, come si usa ora tra i Vip, hanno infatti organizzato un “gender reveal party” (una festa per rivelare il sesso del bambino a famiglia e amici) nel giardino di casa loro insieme ad un gruppo di amici, tutto trasmesso in diretta.

E, quando i palloncini (rigorosamente bianchi) sono scoppiati, hanno svelato il sesso con un’esplosione rosa: dunque, sarà una femmina. “Non vediamo l’ora di vederti principessa”, ha scritto l’ex gieffina dopo l’emozione vissuta in diretta con fan e follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

Alessia Macari: “Ci abbiamo provato ed è successo al primo tentativo”

“È stato un figlio che abbiamo fortemente voluto – aveva fatto sapere Alessia poco tempo fa – L’anno di pandemia e il lockdown ci hanno unito ancora di più. Perché aspettare? Ci abbiamo provato ed è successo al primo tentativo”.

Il nome, però, non è ancora stato annunciato: “Il nostro desiderio era chiamarla Luna come la nostra cagnolina che non c’è più” aveva affermato Alessia. Ma Belen Rodriguez li ha anticipati, chiamando la sua bimba Luna Marì: chissà che i due, ora, non abbiano cambiato idea…

Visualizza questo post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata