Sara Scaperrotta, Instagram

L'ex di Niccolò Zaniolo sta avendo un 2021 da sogno: prima il piccolo Tommaso e poi la laurea in moda e costume alla Sapienza

Sara Scaperrotta ha postato alcuni scatti della sua laurea (Scienza della moda e del costume), con una caption decisamente emozionante: “Primo traguardo con te“.

L’influencer ed ex del calciatore romanista Niccolò Zaniolo si è fatta immortalare con una corona di alloro in testa mentre tra le braccia tiene il piccolo Tommaso, il bimbo avuto lo scorso luglio dal giocatore.

Sara Scaperrotta e la soddisfazione per i risultati raggiunti

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni” ha poi scritto l’influencer, non negandosi la soddisfazione per il traguardo raggiunto, in particolar modo in veste di neomamma.

E, mentre Sara se la gode e incassa le congratulazioni di Vip, amici e follower, Niccolò Zaniolo se la passa meno bene: il giocatore, criticato sui social per le prestazioni sportive, ha chiuso il suo profilo Instagram per concentrarsi esclusivamente sulla sua attività professionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Scaperrotta (@sarascape)

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata