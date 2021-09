Raffaella Fico

Secondo il settimanale "Chi", il nuovo fidanzato della showgirl sarebbe un imprenditore italiano

Spuntano a sorpresa le immagini “galeotte” di Raffaella Fico e del suo nuovo fidanzato. Il settimanale “Chi” ha pubblicato le foto scattate lo scorso agosto all’Isola d’Elba mentre i due erano intenti a scambiarsi effusioni tra un tuffo e l’altro.

Stando a quanto pubblicato dal settimanale, si tratterebbe di un imprenditore italiano. I due si frequenterebbero da luglio ma, a quanto risulta, hanno sempre cercato di mantenere l’anonimato sul loro rapporto.

Il nome del fidanzato è apparso solamente in una storia pubblicata dalla showgirl sul suo account Instagram, con una foto che ritraeva la mano di lui che stringeva teneramente quella di lei accompagnata da un cuoricino.

Raffaella Fico convola a nozze dopo il GF Vip?

Stando ai rumors circolati in rete in queste ore, sembra che i due si siano scambiati la promessa di convolare a nozze al termine della partecipazione al reality di Raffaella, che ora non nasconde più il loro amore e che nella casa del Grande Fratello aveva svelato: “Io per lui provo un sentimento, sono innamorata. Tra noi c’è amore”.

Le prime informazioni sull’identità del nuovo fidanzato della showgirl erano state rivelate da Alfonso Signorini durante una puntata di “CasaChi“: “È fidanzata con Piero Neri, un uomo molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia che va avanti da più di un mese”. Successivamente il settimanale “Chi” ha precisato che Piero, 45 anni, è l’erede di una famiglia di noti imprenditori di Livorno che lavora nel campo mercantile.

