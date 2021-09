Harry e Meghan

Il duca e la duchessa del Sussex parteciperanno all’evento che si terrà a fine mese

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle parteciperanno al Global Citizen Live di New York. L’evento, in programma al Central Park il prossimo 25 settembre, sarà occasione di dibattito su importanti temi che riguardano i cittadini, a cominciare dall’equità nelle vaccinazioni a livello globale. Secondo quanto riportato da “Page Six”, il duca e la duchessa del Sussex chiederanno ai membri del G7 e all’UE di donare immediatamente almeno 1 miliardo di dosi di vaccino contro il Covid ai più bisognosi.

Harry e Meghan sempre al fianco dei più bisognosi

Il principe Harry e Meghan si dedicano costantemente a progetti filantropici e sono stati inseriti classifica annuale del “Time” sulle 100 persone più influenti del pianeta. “Trasformano la compassione in azioni sul campo attraverso la loro Fondazione Archewell. Danno voce a chi non ha voce attraverso la risonanza mediatica”, ha scritto José Andrés in un breve saggio sulla coppia.

“Di pari passo con partner senza scopo di lucro, corrono dei rischi per aiutare le comunità bisognose, offrendo supporto per la salute mentale a donne e ragazze nere negli Stati Uniti e nutrendo le persone colpite da disastri naturali in India e nei Caraibi”, ha ricordato ancora José Andrés.

Recentemente, in occasione del suo 40esimo compleanno, Meghan la lanciato il progetto “40×40” attraverso la fondazione Archewell, incoraggiando le donne a dedicare 40 minuti del loro tempo per fare da tutor ad altre donne disoccupate e che provano a rientrare nel mondo del lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata