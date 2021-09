Kate Middleton, Instagram

Durante una visita a un centro di addestramento della Raf, la duchessa ha mostrato tutta la sua voglia di passre del tempo all'aria aperta

Kate Middleton è tornata nel nord-ovest dell’Inghilterra, uno dei luoghi dove era solita trascorrere le vacanze in famiglia quando era bambina e che, dunque, ama di più. La duchessa di Cambridge si è recata nel Lake District in visita ufficiale alla RAF Air Cadets Windermere Adventure Training Centre: Kate, infatti, è comandante onorario della Royal Air Force e proprio con i cadetti si è cimentata nell’arrampicata ed ha potuto fare un giro in mountain bike nei suoi amati boschi.

Visita ufficiale a parte, la duchessa ha da sempre tentato di sensibilizzare le persone sui benefici delle attività all’aria aperta, dichiarando che “trascorrere del tempo all’aria aperta svolge un ruolo fondamentale per la salute e la felicità future dei bambini e dei giovani, costruendo basi che dureranno per tutta la vita, incoraggiando l’esplorazione e la formazione di relazioni positive”.

Nel video condiviso sul profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge si vede Kate Middleton sorridente mentre è impegnata nelle diverse attività: “Queste attività all’aperto, insieme ai vari altri corsi di formazione, consentono a loro di costruire la fiducia e le capacità di leadership per i prossimi anni”, si legge nella didascalia del post.

Kate Middleton in barca con i sopravvissuti all’Olocausto

Poi una gita in barca con alcuni dei “Windermere Children“, un gruppo di 300 sopravvissuti all’Olocausto che nel 1945 sono stati trasportati nella zona del Lake District per aiutarli a ricominciare con una nuova vita dopo le atrocità vissute nei campi di concentramento.

Ike Alterman, sopravvissuto ai campi di prigionia ad Auschwitz, Buchenwald e Theresienstadt, ha affermato: “Kate è stata assolutamente deliziosa. Abbiamo riso, ha fatto domande, voleva conoscere le risposte. Abbiamo parlato dei suoi figli e dei miei figli e di quanto amiamo i laghi. Prima di incontrarla non sapevo cosa aspettarmi, invece era davvero alla mano. Abbiamo chiacchierato come una coppia di amici“.

