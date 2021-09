Francesco Monte

Il cantante ed ex tronista e la modella avrebbero vissuto un periodo di crisi dopo il quale avrebbero deciso di dirsi addio

“Francesco Monte torna single, è finita con Isabella De Candia”: con queste parole il settimanale “Chi”, nella rubrica “chicche di gossip”, ha annunciato la presunta rottura tra il cantante ed ex tronista di “Uomini e Donne” e la modella con la quale è fidanzato da due anni. Al momento, però, nessuno dei due ha né confermato, né smentito la notizia.

Stando a quanto riportato dal settimanale, la rottura sarebbe stata anticipata da una pausa di riflessione: solo successivamente i due avrebbero deciso di dirsi addio. Sembra anche, però, che Francesco Monte speri di recuperare il rapporto che, dopo la relazione con Cecilia Rodriguez, lo aveva portato a credere di nuovo nell’amore.

“Monte torna single. La relazione di Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui, sotto sotto, spera ancora in un ritorno di fiamma” ha scritto il settimanale.

Francesco Monte durante il lockdown: “Siamo andati benissimo”

E pensare che, poco tempo fa, il cantante ed ex tronista aveva raccontato di come fossero riusciti a superare senza troppi problemi la convivenza forzata dovuta al lockdown: “Noi con il lockdown siamo andati benissimo, a parte le solite cose fra uomo e donna, insomma, tipo la mutanda che lasci per terra e da quella nasce la discussione. Sì, le lascio per terra e anche sulle sedie e sui tavoli. E va be’, questo per dire che stare insieme non è semplice e lo è meno se sei costretto da una pandemia, ma se hai l’equilibrio, nonostante gli inconvenienti è naturale”.

