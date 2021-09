Carlos Maria Corona, Instagram

Fabrizio Corona vorrebbe il figlio Carlos nei panni di un modello ma Nina Moric lo sogna solo studente

La scorsa settimana Fabrizio Corona aveva postato sul suo account Instagram una foto del figlio Carlos Maria Corona con una tenera didascalia: “La vita vola. Ora è giunto il momento di viverla con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco”.

Detto, fatto. Ieri Fabrizio Corona è tornato a sfilare dopo anni di assenza dalla Fashion Week e, nel backstage, ha presentato suo figlio ai giornalisti: “Si è iscritto a Storia e filosofia ma comincerà questo mestiere se gli piacerà e se vorrà. L’importante è che sia felice e stia bene”. Carlos ha risposto un po’ intimidito: “È un mestiere interessante… La moda non la seguo molto, però potrebbe essere un’opportunità in concomitanza con l’università”.

Carlos Corona, modello e studente

Poi è il turno della mamma. Ieri sera, infatti, Nina Moric ha pubblicato una serie di storie su Instagram nelle quali domanda apertamente al figlio: “Allora abbiamo deciso che università fare?“. Carlos non si tira indietro e risponde sicuro: “Lettere e filosofia in Cattolica. Mi piace molto Hegel perché è l’ultimo filosofo dei sistemi complessi… e anche Kant… Mi piace storia, letteratura, filosofia, geografia in parte…”.

Immediata la replica orgogliosa di Nina: “Cosa ho fatto io di così buono per avere un figlio così meraviglioso… Carlos sei una mente meravigliosa e continua a coltivarla e a inseguire i tuoi sogni… So anche che oggi hai fatto un’intervista in cui dici che vorresti diventare un modello…”. “Io sono uno studente” replica prontamente Carlos. “Allora” ribatte Nina Moric “con la mamma sei uno studente e col papà un modello“. “No, sono uno studente” la corregge Carlos. E Nina conclude: “Sai cosa sei? Sei tu, puoi essere tutto”.

