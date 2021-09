Ursula Bennardo

Ursula Bennardo torna a parlare della rottura con Sossio Aruta dopo l’annuncio fatto su Instagram dall’ex tronista di Uomini e Donne

Dopo il turbolento addio tra Ursula Bennardo su Sossio Aruta, i due protagonisti del Trono Over di “Uomini e Donne”, si riaccendono le polemiche. La rottura tra i due era data dal tronista con un post Instagram nei giorni scorsi e per fan e follower era stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

A fianco a una foto in bianco e nero con la scritta “Game Over”, Sossio Aruta aveva spiegato: “Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore (…) ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La storia è arrivata al capolinea“.

Ieri Ursula Bennardo ha voluto chiarire alcuni punti, primo tra tutti il perché non avesse risposto nulla alla sfuriata del suo compagno: “Mi sono presa un po’ di tempo perché dovevo riflettere e trovare le parole giuste, in quanto non ero pronta a parlarne, avrei aspettato evitando il discorso. Sossio a volte è istintivo e immaturo e fa grandissime stupidaggini e quindi mi sono ritrovata in questa situazione”.

Ursula Bennardo: “I miei figli non ne sapevano nulla, è stato umiliante“

Un gesto decisamente irruento, tanto che Ursula ha confidato di non aver avuto neanche il tempo di parlarne ai suoi figli: “I miei figli non ne sapevano nulla, non avevo ancora avuto modo di parlare con loro che dunque l’hanno saputo dai social ed è stato umiliante“. Poi la tronista ha svelato un retroscena inedito: “È stata solo una sua iniziativa. Io mi ritrovo oggi ancora un po’ scombussolata perché non mi va di parlarne”.

Il post di Sossio era stato subito travolto dagli insulti e dalle critiche e, in molti, lo hanno addirittura accusato di avere inscenato la rottura per ottenere un po’ di visibilità. Un’ondata di critiche che ha costretto il tronista a cancellare il contenuto e a scusarsi pubblicamente per i modi: “Non volevo ledere la dignità della famiglia con la scritta ‘Game over’ assolutamente, perché ne sono innamorato. Un errore, basta rimediare”. Poi il passo indietro: “La speranza è l’ultima a morire. Se ci saranno sviluppi positivi, e me li auguro, vi terrò aggiornati”.

