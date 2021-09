principessa Beatrice

L'annuncio è arrivato dall'account ufficiale della Royal Family: la principessa ha dato alla luce una bambina sabato notte

Beatrice di York (la primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson) e il marito Edoardo Mapelli Mozzi sono diventati genitori. La principessa Beatrice ha dato alla luce una bambina “sabato 18 settembre 2021, alle 23:42, al Chelsea and Westminster Hospital di Londra”, si legge sull’account Instagram ufficiale della Royal Family, che come tradizione ha aspettato qualche giorno per dare l’annuncio ufficiale.

“I nonni e i bisnonni della neonata sono stati tutti informati e sono felicissimi della notizia. La famiglia desidera ringraziare tutto il personale dell’ospedale per le meravigliose cure. Sua Altezza Reale e sua figlia stanno bene e la coppia non vede l’ora di presentare la piccola al fratello maggiore Christopher Woolf”, si legge ancora nel comunicato di Buckingham Palace.

Nata la prima figlia della principessa Beatrice

Per la principessa Beatrice (32 anni) e il marito italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi (38 anni) è il primo figlio ma l’immobiliarista londinese ha già un bambino, Christopher Woolf, detto Wolfie, avuto nel 2016 dalla relazione con l’architetta americana Dara Huang.

Tra le prime a congratularsi con la principessa Beatrice, la sorella Eugenie, che in un post su Instagram, ha scritto: “Carissimi Beabea ed Edo, congratulazioni per il vostro nuovo angelo. Non vedo l’ora di conoscerla e sono così orgogliosa. Ci divertiremo così tanto a guardare i nostri figli crescere”. Poi ha aggiunto: “Alla mia nuova nipote, ti amo già e penso che tu sia semplicemente fantastica dalle foto… Ci divertiremo così tanto insieme. Con amore, la tua zia Euge”. Eugenie è mamma del piccolo August Philip Hawke Brooksbank, nato nel febbraio scorso.

