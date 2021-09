Marcell Jacobs

Il velocista italiano, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato a cuore aperto delle nozze ma anche del rapporto con il padre

Marcell Jacobs, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, ha svelato: “Mi sposerò il 17 settembre 2022“. Anche se, effettivamente, il campione olimpico non ha ancora fatto la proposta alla fidanzata Nicole: “Abbiamo già scelto la data, il 17 settembre 2022 che è il compleanno di Nicole. Anche se non le ho ancora fatto la proposta”.

27 anni da compiere il prossimo 6 settembre, Marcel ha già tre figli (il primo avuto da una precedente relazione, gli altri due dalla compagna Nicole) ed ha svelato di ritenersi un buon padre: “Il primo l’ho avuto giovanissimo, con lui ho sempre avuto un buon rapporto, ma non gli ho dedicato tutto il tempo che meritava e questo mi fa male. Gli altri due sono dei terremoti e tutti e tre hanno doti fisiche pazzesche“.

Marcell Jacobs e il complicato rapporto con il padre

Al programma tv il velocista italiano ha anche parlato del complicato rapporto con il padre e di quanto abbia influito sulle sue performance atletiche: “Fino all’arrivo della mia mental coach lui per me non esisteva, ma c’era qualcosa che mi bloccava anche quando correvo. Dovevo ritrovare il rapporto con mio padre, così l’ho cercato e gli ho scritto“.

“Piano piano abbiamo iniziato a parlare e riallacciare i contatti” ha proseguito. “Adesso non c’è più il muro che c’era prima e parlo apertamente di lui. Ho perdonato mio papà: è giusto dare più possibilità a chi ci ha messo al mondo”.

Infine un ricordo della doppia vittoria alle Olimpiadi: “Devo ancora capire quello che è successo. Ho realizzato un sogno che avevo da bambino. Grazie alla mia mental coach ho compreso che, oltre alle gambe, andava allenata anche la testa”.

