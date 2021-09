Britney Spears

La popstar aveva deciso di prendersi una "piccola pausa dai social media" e celebrare il suo fidanzamento con Sam Asghari

A circa una settimana dalla sua scomparsa, Britney Spears è tornata su Instagram. La popstar, come spiegato da lei stessa su Twitter, aveva temporaneamente chiuso il suo account per prendersi una “piccola pausa dai social media” e celebrare il suo fidanzamento con Sam Asghari.

Poche ore fa la cantante ha riattivato il suo account e pubblicato due sue foto, in primo piano (una a colori e una in bianco e nero) e due video nei quali balla. La stessa cantante ha specificato: “Alcuni scatti del mio weekend fuori porta per festeggiare il mio fidanzamento con il mio… santo cielo… FIANCÉ… ancora non ci credo! Non potevo stare lontana troppo a lungo quindi sono già tornata!”.

La popstar, che nel video dell’annuncio del fidanzamento con Sam Asghari sfoggiava alcune ciocche di capelli rossi, ha confessato: “Le ho prese a Palm Springs con le extension a clip!”. Nelle ultime foto postate, invece, Britney Spears sembra essere tornata al suo look naturale.

Britney Spears festeggia il fidanzamento con Sam Asghari

Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, Spears e Asghari, la scorsa settimana, sono stati avvistati a Los Angeles, in giro in auto, mentre Asghari sabato è stato visto mentre lasciava una palestra di Bas Rutten a Westlake Village.

Pochi giorni fa, una fonte vicina alla popstar aveva rivelato al magazine “Page Six” che la cancellazione dell’account era stata una sua scelta, per inviare un messaggio “potente” al termine dei 13 anni sotto la tutela legale del padre. “È felice e in un posto fantastico”, aveva detto la fonte, aggiungendo: “Il silenzio può essere una cosa molto potente e invia un messaggio potente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata