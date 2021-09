Fabrizio Corona e Nina Moric

Fabrizio Corona e Nina Moric si sono nuovamente riuniti per il bene del figlio Carlos Maria

Fabrizio Corona e Nina Moric, di nuovo insieme. Forse non nel senso più profondo: non sono tornati a essere una coppia, ma hanno deciso di vivere nella stessa casa, quella di lui. Per il bene di Carlos Maria, il loro “bambino” che ormai ha 19 anni e, dopo aver visto i genitori affrontare e superare prove che nessun figlio dovrebbe vedere, ha il diritto di un po’ di pace familiare.

E Carlos in effetti ora sta bene: dopo un periodo complicato ha ripreso ad andare a scuola e si gode il momento. Anche Corona è felice, nonostante i pasticci legali in cui si è infilato. E Nina chiude il terzetto.

Visualizza questo post su Instagram

“La storia siamo noi” ha scritto Fabrizio Corona come didascalia ad una foto pubblicata su Instagram, che lo ritrae abbracciato a Nina ai tempi d’oro della loro storia, quando nei primi anni 2000 erano “al vertice”. E lei risponde con Storie social dedicate al figlio e all’ex Fabrizio.

Si è riaccesa la fiamma tra Fabrizio e Nina?

Probabilmente no. Fabrizio non conferma né smentisce, Nina neanche. Forse non è rinato un amore sensuale tra loro, ma hanno capito che il loro rapporto va oltre i dolori della vita che hanno affrontato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata