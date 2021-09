Adele

Su Instagram la cantante britannica ufficializza il legame con il manager Rich Paul

Adele e Rich Paul: è amore. La cantante di “Skyfall” e “Rolling in the deep” è uscita allo scoperto con il primo scatto di coppia che fa felici i fan. Sul suo account Instagram, la bellissima Adele, 33 anni, ha pubblicato le foto di un evento dove ha indossato un meraviglioso abito nero con spalle avvolte da una nuvola di tulle bianco e si è concessa un selfie “cheek to cheek” con il famoso procuratore sportivo Rich Paul.

Dunque, tutto vero: è lui l’uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la fine turbolenta delle nozze con Simon Konecki. Il matrimonio, celebrato nel 2016 dopo anni di fidanzamento, si è concluso nel 2019 ma il divorzio è arrivato soltanto quest’anno perché la coppia non riusciva a raggiungere un accordo sul patrimonio, mentre hanno deciso fin da subito per l’affido congiunto dell’unico figlio, Angelo, 9 anni.

Adele, chi è il fidanzato Rich Paul

Secondo i media inglesi, Adele avrebbe acquistato una villa a Los Angeles vicina a quella dell’ex marito così da consentire al bambino di stare con entrambi i genitori. Qualche mese fa l’artista britannica ha conosciuto Rich Paul, 35 anni, ex agente di atleti importanti come LeBron James, tramite amici comuni. La prima uscita pubblica è stata lo scorso luglio alla finale di basket NBA tra i Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns: niente baci, solo chiacchiere e sorrisi. Ad agosto furono paparazzati all’esterno di un ristorante di West Hollywood e, ora, l’ufficialità.

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata