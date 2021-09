Drew Barrymore

L’attrice americana è rimasta in ottimi rapporti con l’ex Will Kopelman

Sono passati cinque anni dal loro divorzio e Drew Barrymore e Will Kopelman sono rimasti in ottimi rapporti. A dimostrarlo è stata un’uscita di famiglia: tutti insieme appassionatamente, a Broadway. L’attrice americana è stata avvistata assieme alle figlie, all’ex marito e alla nuova moglie di lui (Alexandra Michler) per le strade di New York mentre si recavano a uno spettacolo a Broadway. Come riporta “Page Six”, la famiglia allargata è stata vista in fila, in attesa che aprissero le porte per il musical “Hamilton”.

Drew Barrymore: ottimi rapporti con l’ex Will Kopelman

Drew Barrymore e Will Kopelman sono stati sposati dal 2012 al 2016 e hanno due figlie: Olive, nata nel 2012, e Frankie, nata nel 2014. Kopelman, uomo d’affari e consulente d’arte, ha sposato poche settimane fa Alexandra Michler, director of fashion development di Vogue. Le piccole Olive e Frankie hanno fatto da damigelle.

Al tempo della separazione da Drew Barrymore una fonte aveva rivelato a “Page Six” che la coppia aveva “alcune difficoltà” ma “rimaneva vicina per il bene dei bambini“.

Kopelman è stato il terzo marito dell’attrice e conduttrice, che aveva sposato Jeremy Thomas nel 1994 e l’ex star di MTV Tom Green nel 2001. Entrambi i matrimoni erano durati poco più di un anno.

