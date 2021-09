Irina Shayk

La modella non risponde alle domande sul rapporto con il rapper, ex di Kim Kardashian

Irina Shayk parla tranquillamente della sua vita sentimentale, anche dell’ex storico Bradley Cooper, ma guai a chiederle di Kanye West. La modella russa, 35 anni, rimane in silenzio e non risponde alle domande sul rapper, 44 anni, ex di Kim Kardashian. Nessuna conferma, dunque, su una passata o attuale frequentazione tra i due dopo il viaggio in Francia del giugno scorso.

“Domani girerà la voce che sto uscendo con il mio portiere, ok? Poi dopodomani sarà un altro”, ha detto Irina Shayk in un’intervista a “HIGHStyle” magazine di moda del brand “Highsnobiety”. “C’è sempre qualcosa e lo tengo solo per me“, ha aggiunto la modella, riferendosi ai rumors sulle sue relazioni.

Irina Shayk elogia Bradley Cooper: “Papà completo”

Kanye West e Irina Shayk sono stati avvistati insieme a inizio giugno, in Provenza, in occasione del 44esimo compleanno di lui, paparazzati nel corso del loro soggiorno e al rientro a casa.

Poco dopo, una fonte vicina alla modella, aveva rivelato a “Page Six” che Irina “non vuole essere collegata a nessuno in questo momento. È felice di essere single“. Kanye West e Kim Kardashian, sposati dal 2014 e con quattro figli, hanno annunciato il divorzio nei mesi scorsi.

La bella modella russa, nel corso dell’intervista, ha parlato anche dell’ex Bradley Cooper, 46 anni, con il quale ha una figlia, Lea, 4 anni. “È un papà completo e pratico, niente tata”, ha detto la modella. “Lea è andata in vacanza con lui per quasi due settimane, non li ho chiamati nemmeno una volta”, ha concluso.

