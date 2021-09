Con loro anche Seraphina e Samuel, gli altri due figli minori che Affleck ha avuto con la sua ex moglie Jennifer Garner

Non solo red carpet ed eventi glamour accanto alla sua amata Jennifer Lopez. Ben Affleck continua a dedicarsi costantemente alla sua famiglia e suoi figli e cerca di trascorrere con loro più tempo possibile. Il “Daily Mail” ha pubblicato alcune foto dell’attore e regista statunitense assieme alla figlia maggiore Violet, 15 anni, mentre si recavano a pranzo insieme a Los Angeles, nella zona di Brentwood. Con loro anche gli altri due figli minori che Affleck ha avuto con la sua ex moglie, Jennifer Garner, Seraphina (12 anni) e Samuel (9 anni).

Ben Affleck is ever the proud father as his eldest daughter Violet drives the actor and her two younger siblings to lunch in LA https://t.co/azW2kYb2E0

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 17, 2021