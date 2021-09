Aurora Ramazzotti

La conduttrice e il fidanzato pubblicano su Instagram una serie di scatti romantici per confermare che non c’è stata e non c’è alcuna crisi

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ancora insieme, anzi: sempre insieme. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo account Instagram tre foto scattate da Pierpaolo Ferreri per ribadire che l'amore con il bell'ingegnere è forte e solido. Nelle romantiche immagini, Goffredo porge una rosa rossa alla fidanzata, si guardano, ridono e infine si baciano.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, amore a gonfie vele

Giovani, belli e innamorati. La caption del post è inequivocabile: “A noi due”. Come se volessero fare un brindisi a una storia tanto bella quanto profonda. Ramazzotti e Cerza fanno coppia fissa da 4 anni e sembrano aver trovato il segreto di una relazione duratura. Per il compleanno di Goffredo, infatti, la conduttrice aveva scritto sui social: “Mi hai cambiato la vita e continui a farlo, inspiegabilmente, ogni giorno. Con te ho costruito il castello d’amore che sognavo leggendo i libri: i tuoi occhi parlanti, dal primo giorno che ci siamo incontrati, hanno distrutto le fondamenta del muro che mi difendeva. E io te ne sarò per sempre grata”. Una dichiarazione d’amore meravigliosa. Di recente, i due sono stati costretti a smentire alcune indiscrezioni della stampa che raccontavano di un rapporto al capolinea, archiviato, finito. Ebbene, non c’era niente di vero: la crisi era immaginata. Dopo la breve Instagram Story di tre giorni fa, in cui Aurora e Goffredo si mostrano abbracciati e felici con la scritta: “Eh già, siamo ancora qua”, oggi le nuove foto prima di volare a Barcellona per un weekend a due.

