Harry e Meghan

Il prestigioso magazine ha inserito i Duchi di Sussex nella classifica delle 100 persone più influenti al mondo “per aver dato voce a chi non ne ha”

“Il principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa di Sussex, sono onorati di far parte della classifica annuale del “Time” sulle 100 persone più influenti del pianeta”.

Con questo post, pubblicato sul sito della loro Fondazione benefica “Archewell”, Harry e Meghan hanno ringraziato la rivista americana per averli messi sullo stesso piano di icone quali Simone Bales, Kate Winslet, Naomi Osaka, Dolly Parton, Britney Spears, Billie Eilish, Cathy Park Hong e il premier italiano Mario Draghi.

Il riconoscimento è arrivato nel giorno del 37esimo compleanno del secondogenito di Carlo e Lady Diana, al massimo della popolarità negli Stati Uniti dove si è trasferito un anno fa e al minimo, invece, in Gran Bretagna, sua terra natale.

Lo chef José Andrés parla di Harry e Meghan

Le motivazioni della scelta di “Time” sono affidate al celebre chef José Andrés, le cui iniziative benefiche sono finanziate dalla coppia reale: “Passare all’azione non è stata una scelta facile per i giovani duchi, benedetti per nascita e talento e bruciati dalla fama. Sarebbe stato molto più semplice per loro godersi la propria fortuna e rimanere in silenzio. Ma non è quello che fanno Harry e Meghan, non è quello che sono. Trasformano la compassione in azione attraverso la loro Fondazione Archewell. Danno voce a chi non la ha”.

E ancora: “Assieme ad associazioni senza scopo di lucro si assumono rischi per aiutare le comunità bisognose, offrendo supporto per la salute mentale a donne e ragazze della comunità afroamericana negli Stati Uniti e portando cibo alle persone colpite da disastri naturali in India e nei Caraibi. In un mondo in cui tutti hanno un’opinione su persone che non conoscono, il duca e la duchessa nutrono compassione per le persone che non conoscono. Non si limitano a parlare. Si lanciano in battaglia”.

La copertina del “Time” della sezione “Icone” mostra il principe dietro la moglie con un braccio sulla sua spalla destra ma nel servizio interno ci sono anche altri due scatti. Nel primo, i due si tengono per mano nel giardino della loro tenuta a Montecito, in California, mentre nel secondo Meghan indossa un paio di pantaloni di taglio maschile e posa a gambe aperte davanti al Principe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TIME (@time)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata