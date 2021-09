Tanya Fear

L’attrice britannica non dava sue notizie da alcuni giorni e giovedì scorso ne era stata denunciata la scomparsa

A poco meno di una settimana dalla denuncia della sua scomparsa, l’attrice britannica Tanya Fear è stata ritrovata e ora si trova in ospedale a Los Angeles. Tanyaradzwa Fear, questo il suo nome completo, 31 anni, era stata vista l’ultima volta la scorsa settimana, per la precisione giovedì, poi non aveva più dato sue notizie e ne era stata denunciata la scomparsa.

Un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles ha dichiarato alla BBC che l’attrice è “al sicuro”, senza aver fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Sempre secondo quanto riportato dalla BBC, l’attrice “non ha problemi o danni fisici, ma per precauzione è stata portata in un ospedale locale”.

Tanya Fear, la famiglia ringrazia e chiede rispetto della privacy

Con un messaggio pubblicato sull’account Twitter @FindTanyaFear, creato in occasione della scomparsa dell’attrice e gestito dalla sua famiglia, i suoi cari scrivono: “La nostra famiglia è felicissima e sollevata di confermare che Tanya è stata trovata. Come famiglia e amici di Tanya, vorremmo ringraziare la comunità di Los Angeles per i loro sforzi attivi sul campo e nelle ricerche. Ringraziamo anche tutta la community online per aver condiviso la sua immagine, i poster e la sua storia. Insieme abbiamo riavuto la nostra ragazza”. La famiglia ha anche precisato che non rilascerà, al momento, nuovi comunicati o dichiarazioni sull’accaduto e chiede il rispetto della privacy.

Tanya Fear è famosa soprattutto per aver preso parte, nel 2018, alla serie tv britannica di fantascienza “Doctor Who”. Recentemente è apparsa nella serie tv “Spotless” di Netflix e nel film “Kick-Ass 2” e negli ultimi tempi, a Los Angeles, si stava dedicando al cabaret.

