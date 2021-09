Laura Chiatti e Marco Bocci

L’attrice ha pubblicato una tenera storia su Instagram nella quale il marito si improvvisa parrucchiere per il piccolo Enea

Laura Chiatti e Marco Bocci più innamorati che mai. La bella attrice e testimonial del profumo Biagiotti ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui il marito si improvvisa parrucchiere e, con una macchinetta, rasa i capelli del figlio Enea.

La dedica non lascia spazio a dubbi: “I miei amori… nuovo look”. Una storia subito ripostata dall’attore sul suo profilo Instagram e che descrivono scene di un’armoniosa vita familiare. Chiatti e Bocci sono molto amati dal pubblico che si è appassionato alla loro love story fin dal primo momento.

Laura Chiatti e Marco Bocci, amore dal 2013

Era il 2013 quando i due bellissimi del cinema italiano si conobbero a una cena tra amici, ma la scintilla scoccò solo dopo qualche mese. Nel 2014 la proposta e le nozze in estate. Un anno dopo la nascita di Enea e, a seguire, quella di Pablo.

A corsi e ricorsi la celebre coppia viene data in crisi: l’ultima volta è stata quest’estate. Ma è bastata una dedica social di Laura Chiatti in occasione del compleanno del marito (il 4 agosto) per smentire qualsiasi illazione: “Il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno, spazza via la tempesta e fa tornare il sereno. Il suo abbraccio ci consola se abbiamo paura, lui per ogni nostra ferita conosce la cura. È buono, forte e sincero, non è un supereroe ma è magico per davvero. (…) Auguri pieni di felicità, che ogni tuo sogno possa diventare realtà”. Un messaggio pieno d’amore al quale l’attore ha risposto con tanti cuoricini.

