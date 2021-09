Kim Kardashian

L’imprenditrice americana di nuovo in “anonimo” total black su Instagram. E posta i meme più divertenti sull’abito-maschera dei Met Gala di New York

Kim Kardashian insiste e diventa un meme. L’influencer, star del reality show “Al passo con i Kardashian”, ha postato sul suo account Instagram una nuova gallery fotografica. Kim è fasciata di nuovo dal collo fino ai piedi in un abito total black della maison Balenciaga ma al posto del cappuccio alla “Diabolik”, con cui si è coperta il volto ai Met Gala di New York, ha sfoggiato un paio di occhiali-mascherina.

Kim Kardashian continua a sfoggiare un look total black

Domenica scorsa, per il suo ingresso al Ritz-Carlton Hotel, ha sfoggiato un look da dominatrice fetish di pelle nera con la testa avvolta in un passamontagna chiuso da anelli e cerniere sugli occhi. All’evento del Metropolitan Museum è stata la protagonista con l’ormai iconico abito-maschera dello stilista georgiano Demna Gvasalia, che l’ha resa il personaggio “anonimo” più famoso al mondo e, oggi, la terza evoluzione in stile “Catwoman”.

Il popolo dei social media ha ironizzato sui recenti outfit della Kardashian e l’imprenditrice californiana, 40 anni, si è divertita a condividere i più spiritosi: da chi vede in lei l’incarnazione delle proprie ansie nascoste a chi la immagina novella “Batman”, passando per chi la paragona all’effige della donnina sulle toilette. In un’Instagram Story la modella ha anche rivelato di non aver riconosciuto subito la sorella Kendall Jenner: “Mi chiamava però non riuscivo a vedere chi era, poi ho visto i cristalli del suo vestito”.

