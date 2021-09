Jennifer Lopez, Instagram

La star ha condiviso uno speciale video girato sui canali mentre indossa un vestito completamente dedicato alla città veneta

Un abito senza spalline di Dolce & Gabbana interamente dedicato alla città di Venezia. Questo l’ultimo look sfoggiato da Jennifer Lopez che ha condiviso alcune storie su Instagram e un video mentre posa in gondola e tra i canali della città lagunare, sulle note del suo brano “I’ve Been Thinkin’”. Gli scatti, realizzati nel corso del suo ultimo viaggio in Italia, mostrano la star radiosa e perfetta mentre indossa un vestito unico e originale.

Jennifer Lopez: ecco l’abito di Dolce & Gabbana che omaggia Venezia

Un abito da ballo in tulle e senza spalline che rappresenta un nuovo omaggio all’Italia della star americana. Jennifer Lopez ha poi colto l’occasione per sponsorizzare il suo brand di prodotti di bellezza “JLO Beauty” e condividere con i suoi fan la sua beauty routine. “Quando esce il sole… È ora di splendere”, ha scritto la star nella caption che accompagna uno degli scatti, su Instagram.

La cantante è stata a Venezia in occasione della sfilata organizzata proprio da Dolce & Gabbana, in piazza San Marco, alla vigilia del Festival del Cinema, ed è poi tornata assieme al fidanzato Ben Affleck per sfilare sul red carpet per la prima del film “The Last Duel” di Ridley Scott, nel quale l’attore recita accanto all’amico Matt Damon. I due sono anche tra gli sceneggiatori e produttori della pellicola che arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 ottobre.

