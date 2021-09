Enrico Brignano

L’attore comico ha imitato Fedez e ha chiesto alla compagna di sposarlo nella romantica cornice dell’Arena di Verona

Spettacolo con proposta di matrimonio: Enrico Brignano ha chiesto la mano della storica compagna Flora Canto. Mercoledì sera, in occasione del suo spettacolo all’Arena di Verona, l’attore comico, visibilmente emozionato, ha sorpreso il pubblico presente chiamando la compagna sul palco. Qui ha formulato la domanda di rito con tanto di anello di fidanzamento. Un romantico fuori programma culminato in un “Sì” emozionato, in un abbraccio e in qualche inevitabile lacrima di gioia.

Enrico Brignano: la proposta di matrimonio a Flora Canto

Flora Canto ha pubblicato su Instagram le fotografie dell’anello accompagnate dalla caption: “Grazie Verona.. la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato… Sarà Difficile dimenticare questo giorno… ti amo”. Anche Brignano ha condiviso video e foto dal suo account ufficiale, dimostrando tutto il suo amore per Flora.

L’attore e la conduttrice si sono conosciuti 7 anni fa e dalla loro unione sono nati Martina, 4 anni, e Niccolò, nato lo scorso luglio. La coppia è molto benvoluta dai colleghi e ha ricevuto le congratulazioni di tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Max Biagi, passando per Mara Venier. Al momento Flora e Enrico non hanno comunicato la data precisa del matrimonio, ma è probabile che li vedremo salire sull’altare nei primi mesi del 2022.

