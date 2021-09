Elsa Hosk

La modella aveva postato una foto in cui era nuda con la sua piccola in braccio ma i commenti negativi l’hanno fatta tornare sui suoi passi

Una foto mentre posa nuda con la figlia di 7 mesi. L’ha postata su Instagram la bellissima modella svedese Elsa Hosk, 32 anni, nota soprattutto per aver sfilato sulle passerelle di “Victoria’s Secret”. La supermodella aveva condiviso una foto in cui si mostrava senza veli, assieme alla piccola, mentre ammirava il panorama di New York.

La foto ha ricevuto migliaia di commenti in poche ore. Molti fan e follower hanno commentato l’immagine con cuori e complimenti ma non è mancato anche chi ha espresso preoccupazione, fino ad arrivare ai commenti più “cattivi” da parte di haters e troll.

“È davvero una buona idea pubblicare il tuo bambino nudo con tutte le persone inquietanti là fuori?” ha scritto un utente, ricevendo più di 500 “mi piace”. Un altro ha sottolineato: “Puoi immaginare cosa faranno in giro con la foto nuda di questo bambino? Ovviamente è il suo bambino, ma non pubblicherei mai foto come questa”.

Elsa Hosk nuda con la figlia di 7 mesi: foto rimossa

Proprio a causa di commenti negativi e inopportuni, la modella si è vista costretta a rimuovere la foto. “Ho rimosso la foto che ritraeva me e Tuulikki. Onestamente non tolleravo più i commenti dei troll che mi chiamavano ‘cattiva madre’, ‘malata’, persona che ‘approfitta dei bambini’. La nudità su Instagram è vergognosa, inutile, terribile… Ma la fotografia di un bambino nudo e della sua mamma non dovrebbe essere un problema, non dovrebbe essere chiamata pornografia, perché ovviamente non lo è, dovrebbe essere lontana da tutto ciò”, ha scritto Elsa Hosk in una storia su Instagram.

“Se questo è quello che alcune persone vedono ed è ciò a cui dobbiamo conformarci, allora è veramente tutto malato e sconvolgente. Questo mondo mi rende così triste a volte. Non so come faremo a rendere normale un bambino o una persona nuda e lasciare che i bambini vivano nella società attuale se odiare, trollare e alludere è la normalità”, ha concluso.

Elsa Hosk e il suo compagno Tom Daly hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Tuulikki Joan Daly, il 1 febbraio scorso. Quando era incinta la modella ha definito il portare in grembo un bambino come un “privilegio e onore“. “Ogni calcio mi fa sorridere. Sognare di incontrarla e conoscerla, supportarla, guidarla e imparare da lei”, ha aggiunto.

