Il Principe era presente con l’ex fiamma Nicole Coste alla festa di compleanno del figlio riconosciuto nel 2005

“Alexandre è nato dall’amore con Alberto di Monaco”. Nicole Coste ha parlato al settimanale “Chi” in occasione della festa per i 18 anni del figlio avuto da Sua Altezza Serenissima. L’ex assistente di volo, originaria del Togo, è partita da una premessa: “Prima di restare incinta ho avuto una relazione di cinque anni con suo padre. È nato da un amore ed è stato riconosciuto. È nato due anni prima che cominciasse la relazione tra suo padre e Charlène”.

I due sono stati insieme per 7 anni, ma la relazione finì perché Ranieri, padre dell’erede al trono, disapprovava il rapporto. Nicole si è detta orgogliosa del legame che è riuscita a costruire con il secondogenito dell’indimenticabile Grace Kelly: “Alberto si è impegnato fin dall’inizio a essere presente e a far entrare a poco a poco il figlio nella sua famiglia… Ha onorato la promessa: le cose vanno bene e seguono il loro corso, questo mi rallegra. Alberto si è sempre assunto il ruolo di padre e non abbiamo mai concluso alcun accordo economico. Il nostro rapporto si basa sulla fiducia”.

Alberto di Monaco e la somiglianza con il figlio

Nicole Coste ha rivelato che il carattere di Alexandre è un perfetto mix tra il suo e quello del Principe: “Ha preso la mia cortesia e la sua gentilezza. Anche Alberto è tenero, sensibile, affettuoso. Alexandre ci somiglia molto. Loro due si intendono a meraviglia e sono molto complici. Amano praticare insieme le attività sportive e a volte parlano di politica”.

Nel futuro del neo maggiorenne c’è l’Università e al tempo stesso il lavoro da modello. Nel corso della chiacchierata, Coste ha svelato particolari intimi del marito di Charlène Wittstock, convalescente in Sud Africa a seguito di una brutta infezione otorinolaringoiatrica contratta a maggio.

“Alberto è molto protettivo nei confronti del figlio. Fino ad ora abbiamo preso insieme le decisioni importanti e le iscrizioni a scuola le abbiamo sempre firmate entrambi” ha confidato la donna a “Chi” che ha pubblicato le immagini della festa di compleanno.

“I nostri ruoli sono complementari e lui mi aiuta quando sono in difficoltà”. Alberto di Monaco, dunque, è un padre perfetto non solo con i gemelli Jacques e Gabriella, legittimi eredi al trono, ma anche con i figli avuti prima del matrimonio.

