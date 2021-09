Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge è stata fotografata in esclusiva dal settimanale “Chi” in una cartoleria con i figli George e Charlotte

Kate Middleton a spasso con i piccoli George e Charlotte, senza scorta. Le fotografie, in esclusiva mondiale, sono del settimanale “Chi”, in edicola da oggi mercoledì 15 settembre. La Duchessa di Cambridge è stata paparazzata in un momento tanto informale quanto eccezionale di vita quotidiana.

Kate Middleton in cartoleria con George e Charlotte

Kate Middleton, moglie di William d’Inghilterra e dunque futura Regina, ha accompagnato i primi due figli a fare acquisti in una cartoleria vicina alla scuola che frequentano, mentre la scorta rimaneva a distanza.

Poi lo strappo alla prima regola, come si legge sul settimanale “Chi”: “Kate ha voluto che fosse proprio George a pagare la piccola spesa (matite colorate e gomme profumate per lui e per la sorellina) con i soldi della ‘mancetta‘ settimanale che lei e William gli danno, infrangendo così una regola dell’etichetta reale, cioè che i principi di sangue non pagano mai perché non portano mai soldi in tasca”.

Kate Middleton, in accordo con il marito William, cerca di far vivere ai figli una vita il più possibile simile a quella dei loro coetanei anche se, in occasione del compleanno numero 7, George è stato informato che un giorno diventerà Re.

Negli scatti la Principessa appare rilassata e sorridente mentre il vestito a fiori su un paio di sandali bassi ne esalta la consueta forma longilinea. Sarebbero così smentite le voci di questi giorni su una possibile quarta gravidanza dopo George, Charlotte e Louis.

