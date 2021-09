Jordana Brewster

La star di "Fast and Furious" ha dato la notizia via social, mostrando un vistoso e scintillante anello

Jordana Brewster e Mason Morfit sono ufficialmente fidanzati. A dare la notizia è stata la stessa attrice, star di “Fast and Furious”, 41 anni, postando sui social una sua fotografia abbracciata al fidanzato, in cui mostra uno scintillante e vistoso anello al dito. “JB presto sarà JBM“, ha scritto l’attrice come caption, riferendosi alle sue iniziali e a come diventerà il suo nome da sposata.

Un rappresentante dell’attrice ha confermato il fidanzamento ufficiale della coppia al magazine “People”. Si tratta del secondo matrimonio per Jordana Brewster, che è stata sposata con Andrew Form per 13 anni, prima di separarsi nel 2020. La coppia ha avuto due figli: Rowan, 5 anni, e Julian, 8.

Jordana Brewster: “Ho trovato l’amore della mia vita”

La voci su Jordana Brewster e Mason Morfit, Ceo di ValueAct Capital, famosa società d’investimento, hanno iniziato a circolare nel luglio scorso, quando i due sono stati avvistati mano nella mano a Santa Monica, in California.

L’attrice, nel giugno scorso, aveva confessato a “Glamour” di aver conosciuto Morfit quattro anni prima, quando entrambi erano ancora sposati. I due si sono riavvicinati soltanto dopo separazione dell’attrice da Andrew Form. “Alla fine il divorzio non è stata colpa mia o del mio ex marito. A 27 anni non ero pronta emotivamente e non ero pronta a far entrare davvero qualcuno nella mia vita. A 40 anni mi sono aperta e mi sono messa in gioco“, ha raccontato Jordana Brewster a “Glamour”. “Rischiando tutto ho trovato l’amore della mia vita”, ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jordanabrewster (@jordanabrewster)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata