Manuel Bortuzzo racconta la sua terribile storia, Tommaso Eletti voleva un figlio dall’ex fidanzata e Raffaella Fico ha mentito

Confessioni intime per i concorrenti del GF Vip 6. Nella casa di Cinecittà i primi 14 concorrenti si stanno studiando a vicenda ma è già tempo di prime confidenze.

Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore costretto su una sedia a rotelle per un drammatico scambio di persona, ha raccontato ai ragazzi: “Il primo colpo non mi ha preso alle gambe o alla schiena, ma al petto, ha spaccato due costole e ha perforato i polmoni. L’altro è passato a 12 millimetri dall’aorta addominale. Se l’avesse presa sarei andato via in pochi secondi. Tutto è successo in un Irish pub di Ostia. Non ho sentito male, è accaduto tutto così di colpo che all’inizio non capivo”.

Il ricordo è ancora vivo: “Eravamo andati a bere una cosa in quel pub dopo un compleanno finito presto. C’era una scala a chiocciola, la gente scendeva e ci diceva ‘scappate, andate via che è successo un caos” ha raccontato Bortuzzo. “Sembra ci fosse stata una specie di guerra tra alcuni pugili e degli spacciatori. La prima persona che hanno beccato ero io, stavo comprando le sigarette alla macchinetta della piazzetta. Il mio corpo è rimasto 35 minuti per terra mentre i miei amici e la mia fidanzata aspettavano l’ambulanza”.

L’ex nazionale di nuoto ha proseguito svelando che prima di perdere i sensi ha detto “ti amo” all’allora fidanzata (una nuotatrice che si è ritirata dall’agonistica per lo choc) e che ora punta alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Altre narrazioni al GF Vip 6, ma di tenore diverso, per Tommaso Eletti, noto al pubblico per la gelosia morbosa e ossessiva verso la fidanzata 40enne Valentina nel programma “Temptation Island” (salvo poi tradirla con una tentatrice). Il 21enne romano ha bisbigliato a Soleil Sorge: “Durante quei momenti… Anche se capitava un figlio non faceva nulla… Sarei stato contento… Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei. Per me è anche stata come una mamma. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva”.

Tommaso Eletti ha ribadito di essere stato “malato” del corpo della compagna, obbligata a non mettere il bikini e a non andare al mare da sola e di essere stato troppo geloso, ma ha sottolineato: “Ci sono stati errori da tutte e due le parti”.

Intanto Manila Nazzaro, già nominata, ha spiegato alle sorelle (principesse) Selassié che la loro forza, all’interno della casa del GF Vip, è restare unite. Nel frattempo il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di punzecchiare la concorrente Raffaella Fico. Ospite della prima puntata di “Casa Chi”, il format web che accompagna la trasmissione, ha affermato: “Ci sono diverse tinte in questo quadro, tante storie e ovviamente le Princesses, la quota coatta è salva”.

GF Vip 6, Alfonso Signorini smaschera Raffaella Fico

Raffaella Fico, invece, ha perso quasi subito la sua maschera, il suo aplomb. E ci ha detto una bugia. È fidanzata con Piero Neri, un imprenditore molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese. Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Ma fa niente. La storia del Grande Fratello insegna che sono quelli che entrano da fidanzati che fanno più storie…”.

