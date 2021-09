Elisabetta Canalis

La showgirl e presentatrice è tra le testimonial della collezione autunno del brand

Super sexy in intimo di pizzo nero. Elisabetta Canalis è da tempo tra le testimonial del brand “Intimissimi” e sfoggia alcuni capi della collezione autunno. In alcune stories pubblicate sul profilo Instagram del brand la showgirl, modella e presentatrice mostra il suo bellissimo sorriso e il suo fisico mozzafiato mentre indossa un completino nero in pizzo, slip e reggiseno a balconcino.

Elisabetta Canalis a Milano, tra party e impegni di lavoro

Elisabetta Canalis, che attualmente è impegnata alla guida della nuova edizione di “Vite da copertina – Tutta la verità su…”, programma televisivo in onda su TV8 che racconta le vite dei personaggi famosi, in questi giorni è rientrata a Milano per una serie di impegni di lavoro.

Lunedì sera ha partecipato al party esclusivo organizzato presso i Bagni Misteriosi, per il lancio in Italia del famoso leader dell’e-commerce tedesco “About You”: assieme a lei tanti vip e influencer, da Diletta Leotta a Elena Barolo. Non solo: Elisabetta Canalis, che domenica 12 settembre ha compiuto 43 anni, è atterrata in Italia proprio in occasione del suo compleanno e ne ha approfittato per festeggiare con le sue amiche più care.

