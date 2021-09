Da alcune ore l’account della popstar risulta vuoto, senza follower e post. Una fonte ha spiegato il motivo a “Page Six”

Un account vuoto, senza post, video, stories e follower. Così si presenta da alcune ore il profilo Instagram di Britney Spears. Una situazione che ha subito allarmato i suoi fan, tanto da far tornare in tendenza su Twitter l’hashtag #FreeBritney, utilizzato dai suoi sostenitori e da tutto il mondo dello spettacolo per supportarla nella causa legale contro il padre Jamie.

Nelle ultime settimane la popstar, 40 anni a dicembre, era stata molto attiva su Instagram, postando video nei quali ballava, messaggi nei quali parlava liberamente ai suoi fan e, soprattutto, la notizia del suo fidanzamento ufficiale con Sam Asghari, dopo quattro anni di relazione.

La conferma che tutto va bene è arrivata, però, dalla stessa Britney Spears, sul suo account Twitter, che non utilizzava da circa due mesi. “Non preoccupatevi gente… mi sto solo prendendo una piccola pausa dai social media per celebrare il mio fidanzamento! Tornerò presto”, ha promesso la cantante.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨

— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021