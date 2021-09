Met Gala

Al Metropolitan Museum di New York è andata in scena la notte più glamour dell’anno

Show al Met Gala, la notte newyorkese più attesa dell’anno per l’elevato tasso di glamour e follia da look: abiti più unici che rari, vere e proprie opere d’arte disegnate con ago e filo, vestiti che restano impressi nell’immaginario collettivo per anni. Dopo lo stop forzato causa Covid-19, che ha fatto saltare l’edizione 2020, è tornata la serata organizzata per raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York.

Da Jennifer Lopez a Rihanna, le star al Met Gala 2021

L’occasione è l’apertura della mostra dal titolo “In America: A Lexicon of Fashion”, la più importante esposizione di moda del programma annuale del famoso Museo. Il tema della mostra, la moda americana nella sua storia e nella sua evoluzione attuale, è stato il “dress code” implicito a cui si sono ispirati i nomi più prestigiosi dello star system internazionale per sfilare sul red carpet. Una storia lunga e sfaccettata, che ha dato vita alle interpretazioni più disparate: ognuno ha colto un aspetto della cultura americana e ne è venuto fuori un insieme variegato di mood e interpretazioni stupefacenti.

A cominciare da Jennifer Lopez, ranchera deluxe tutto pizzo che ha baciato appassionatamente (ma con la mascherina) il suo Ben Affleck, a Sharon Stone ieratica in cappa di Tom Browne o a Kim Kardashian, avvolta da capo a piedi in un nero notte di Balenciaga e con il volto completamente coperto da una maschera.

E poi un’irriconoscibile Billie Eilish in romantico rosa di Oscar de la Renta, Lupita Nyong’o in haute denim Versace e Irina Shayk con capelli corti, sorriso smagliante e uno stupendo abito con coda tutto fiori colorati di Moscino. Cristalli e mantelli per l’attrice Emily Blunt, classico incantevole per la top model Gigi Hadid e outfit da pavone d’oro impagliato per la modella Iman.

Rihanna, in maxi piumino e cappello da Puffo ha ufficializzato il legame con A$AP Rocky avvolto (letteralmente) in una coperta patchwork dai mille colori. Ma i più fantasiosi sono stati gli uomini: loro sì che hanno osato l’inimmaginabile.

