Festa esclusiva a Milano per il lancio in Italia dello shop online della famosa azienda di e-commerce

Un party esclusivo, ricco di influencer e vip è stato organizzato a Milano, presso i Bagni Misteriosi, per il lancio in Italia del famoso leader dell’e-commerce tedesco “About You”.

Alla festa erano presenti circa 300 persone tra influencer, celebrità della tv e dello spettacolo ed esperti del settore, che hanno così assistito in anteprima al lancio del nuovo store online, disponibile in Italia da oggi, 14 settembre.

Tra i tanti vip presenti Diletta Leotta, Cristina Marino, Sharon Fonseca, Elena Barolo, Caterina Balivo, Costanza Caracciolo, Cecilia Rodriguez e Valentina Ferragni.

Elisabetta Canalis incantevole in tailleur bianco

Occhi puntati su Elisabetta Canalis, arrivata direttamente da Los Angeles e giunta a Milano proprio in occasione del suo compleanno, il 12 settembre, che ha festeggiato insieme alle amiche più care. Elegantissima come sempre, Elisabetta ha sfoggiato un tailleur bianco corto con scollatura mozzafiato.

Ha scelto il lilla, colore che indossa spesso, Valentina Ferragni, per un abito lungo con spacco. In lungo anche Diletta Leotta che ha optato per un elegante abito nero, con spalle scoperte e décolleté in vista. Proprio Diletta Leotta ha pubblicato numerose stories, felice e raggiante, assieme a Elisabetta Canalis e Elena Barolo.

