Kate Hudson e Danny Fujikawa, Instagram

L’attrice americana dopo 5 anni d’amore e dopo la nascita di Rani Rose, sarà al secondo matrimonio

Secondo matrimonio per la bellissima Kate Hudson. L’attrice americana ha detto sì al fidanzato, foto in cui mostra la mano con l’anello e abbraccia il musicista. Lo scatto è accompagnato dall’emoji di due sposi e di una chiesetta, oltre che dalla scritta: “Let’s go!”, ovvero: “Andiamo, facciamolo”. per la bellissimaL’attrice americana ha detto sì al fidanzato, Danny Fujikawa , dopo 5 anni di amore coronati dalla nascita della dolcissima Rani Rose nel 2018. L’annuncio delle nozze arriva direttamente dall’account Instagram della star che ha pubblicato unain cui mostra lacon l’e abbraccia il musicista. Lo scatto è accompagnato dall’emoji di due sposi e di una chiesetta, oltre che dalla scritta: “Let’s go!”, ovvero: “Andiamo, facciamolo”.

Kate Hudson sposerà Danny Fujikawa

Fra i tanti commenti entusiasti anche quello di Sara Foster, sorellastra di Danny e amica del cuore della Hudson: “Finalmente diventiamo sorelle”. La scintilla tra Kate, 43 anni, e il 35enne cofondatore della casa discografica Lightwave Records non è scoccata subito: i due si conoscono da ben 15 anni tramite le sorelle acquisite del musicista ma a fine 2016 qualcosa è cambiato. Sono andati a convivere e poco dopo sono diventati genitori.

In una recente intervista a “People”, Kate Hudson ha dichiarato che il tempismo con Danny non era mai stato quello giusto: “Ora però c’è una connessione così profonda che mi dà forza. Mi fa sentire bella in ogni momento della giornata, anche quando litighiamo”. È la seconda volta che Kate Hudson (che ha altri due figli, Ryder e Bingham, avuti da precedenti relazioni) pronuncia il fatidico “Sì”: dal 2000 al 2007 è stata sposata con Chris Robinson.

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata