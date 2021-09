Denunciata la scomparsa dell’attrice britannica, e sui social si diffonde l'hashtag #FindTanyaFear

#FindTanyaFear: questo l’hashtag comparso nelle ultime ore sui social per unire le forze e trovare informazioni sull’attrice britannica Tanya Fear, scomparsa a Los Angeles. Tanyaradzwa Fear, questo il suo nome completo, 31 anni, è stata vista l’ultima volta la scorsa settimana, per la precisione giovedì, secondo alcuni amici.

Il suo stesso manager, Alex Cole, ha detto ad “ABC News” che stava bene quando l’ha vista l’ultima volta, una settimana fa. “Da quando è qui ha avuto una grande carriera e questo è solo l’inizio”, ha raccontato il suo manager. “Siamo ovviamente preoccupati e speriamo di scoprire che è un semplice errore e di trovarla presto”, ha aggiunto.

L’attrice è famosa soprattutto per aver preso parte, nel 2018, alla serie tv britannica di fantascienza “Doctor Who”, prodotta dalla BBC. Recentemente è apparsa nella serie tv “Spotless” di Netflix e nel film “Kick-Ass 2” e negli ultimi tempi si stava dedicando al cabaret.

Su Twitter è stato creato un apposito account “Find Tanya Fear” per aiutare e velocizzare le ricerche dell’attrice che sarebbe stata vista l’ultima volta al negozio di alimentari di Trader Joe in Santa Monica Boulevard.

This account is dedicated to finding our beloved Tanya Fear who went missing in the Hollywood Bowl area on 9th Sep 2021. Tanya has a distinct British accent, is 5ft4, weighs about 140lbs, brown eyes, black hair and her hair looks like the picture below. #FindTanyaFear pic.twitter.com/ntTrhaR1pv

— #FindTanyaFear (@FindTanyaFear) September 12, 2021