Sul red carpet il pugile Conor McGregor e Machine Gun Kelly sono venuti alle mani per motivi ignoti e sono stati separati a fatica

Parata di super star al Barclays Center di New York dove si sono svolti gli MTV Video Music Awards presentati da Doja Cat, in viola melanzana con stivaloni rossi. Non solo c’erano davvero tutti, ma se ne sono viste anche delle belle sul red carpet dei prestigiosi premi musicali.

La parola d’ordine è “colpire“: Jennifer Lopez ha scelto uno striminzito look sadomaso che ha coperto il minimo indispensabile, Megan Fox ha optato per un “elegante” tubino lungo trasparente di Mugler con slip a vista mentre Madonna ha scelto un outfit da sexy poliziotta.

Scozzese rosa con scollo a cuore rovesciato per Avril Lavigne e abito alla Jessica Rabbit, ma bianco e nero, per Anitta. Pelle nera e laccetti bondage per Kourtney Kardashian, che ha da poco ufficializzato la relazione con Travis Barker.

“MTV Music Awards”, rissa sfiorata tra Conor McGregor e Machine Gun Kelly

Sul tappeto rosso c’è stata anche una rissa sfiorata tra Conor McGregor e Machine Gun Kelly che sono stati separati per ben due volte prima che la situazione degenerasse. Il sito “Page Six”, che ha riportato la notizia, ha caricato anche il video del parapiglia.

Una fonte ha riferito che i due hanno iniziato a litigare all’inizio della sfilata: il campione UFC, 33 anni, ha cercato di sferrare un pugno al cantante di “Bloody Valentine”, 31 anni, e gli avrebbe tirato in faccia anche il suo drink.

Kelly lo ha esortato a farsi sotto ma gli uomini della sicurezza, seppur a fatica, hanno riportato la calma. Non è chiaro il motivo dello scontro, anzi: gli addetti stampa dei due contendenti hanno negato che sia successo qualcosa nonostante i filmati, le urla e la rivolta dei fotografi, pronti a boicottare Conor se MGK e Megan non avessero sfilato dando vita al solito show tutto baci e palpatine.

