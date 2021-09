James Middleton e Alizée Thevenet, Instagram

Dopo i rinvii a causa dell’emergenza Covid, il fratello della duchessa Kate Middleton è finalmente convolato a nozze con la fidanzata Alizée

James Middleton, fratello della più conosciuta duchessa Kate, si è sposato lo scorso sabato con la fidanzata Alizée Thevenet. Dopo essere stati costretti a rinviare per ben due volte, i due sono finalmente convolati a nozze nel sud della Francia (paese natale della sposa) in una cerimonia segretissima.

James Middleton: “Non ci sono parole per descrivere la mia felicità”

L’annuncio è stato dallo stesso James sul suo profilo Instagram, con una foto che ritrae gli sposi e una didascalia che recita: “Il Sig. e la Sig.ra Middleton. Ieri ho sposato l’amore della mia vita, in presenza di parenti, amici e naturalmente alcuni cani, nel bellissimo paesino di Bormes-les-Mimosas. Non ci sono parole per descrivere la mia felicità”.

Tra i diversi invitati, alle nozze erano presenti anche le sorelle maggiori Kate, con il principe William, e Pippa, con il marito James Matthews, oltre a Luna e Mabel, due degli amatissimi cani di James (34 anni) ed Alizée (32).

James (imprenditore) e Alizée (consulente finanziaria) si sono conosciuti a Londra nel 2018 grazie ad uno dei cani di James, che si era avvicinato alla ragazza in un locale nel quartiere di Chelsea: “Quando sono andato a riprendermi Ella, intenzionato a scusarmi per il disturbo, all’inizio Alizée ha pensato fossi un cameriere e mi ha chiesto di portarle una bevanda, continuando ad accarezzare il cane”.

