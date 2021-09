L’artista ha firmato una collaborazione con i due marchi per ristrutturare l’area gioco dell’Ospedale pediatrico Buzzi di Milano

Nuova collaborazione benefica per Fedez. Il rapper, marito di Chiara Ferragni, insieme a Original Marines e Hot Wheels, lo storico brand di macchinine, ha creato una collezione speciale il cui ricavato delle vendite del mese di settembre verrà devoluto per donare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale pediatrico Buzzi di Milano.

È stato lo stesso rapper a darne l’annuncio dal suo account ufficiale Instagram: “La nuova collezione con Hot Wheels è disponibile da ora! Insieme a questo progetto, abbiamo deciso di ristrutturare un’area gioco dell’ospedale pediatrico Buzzi di Milano ovviamente a tema Hot Wheels”.

E, neanche a dirlo, l’iniziativa ha spopolato sul web, diventando in breve un vero e proprio successo: in pochissimi giorni, infatti, il progetto (che ha preso il via lo scorso sabato) ha collezionato oltre 2 milioni di like sul canale Instagram del rapper.

Fedez e la speciale collezione Hot Wheels per beneficenza

Hot Wheels, la linea di macchinine più venduta al mondo, fa giocare i piccoli da 50 anni, grazie alla sua missione “Challenger Spirit”, cioè stimolare lo spirito di sfida dei bambini, incoraggiandoli a mettersi alla prova, a fallire e a riprovare fino al raggiungimento del traguardo.

Original Marines, invece, ha dato la possibilità a Fedez di firmare due capsule collection di abbigliamento (una per adulti e una kids) che interpreta le emozioni delle piste dalle curve mozzafiato e delle macchinine dallo smalto lucidissimo: colori accesi, la fiamma iconica e la tipica scritta “ondulata”.

Il tema centrale di entrambe le linee è l’italianità, per questo il logo Hot Wheels è stato rivisitato da Fedez, attraverso le illustrazioni di Claudio Azzolini, con un invitante piatto di spaghetti e polpette in stile cartone animato.

Andrea Ziella, Head of Marketing & Digital Mattel Italy, ha spiegato: “Questo progetto a 360° che parte dal giocattolo per arrivare al lifestyle va ad amplificare ancor di più l’ottica di franchise verso cui Hot Wheels si sta proiettando: partiamo dal giocattolo per arrivare a qualcosa di più articolato, che porta il brand a crearsi un’immagine forte su più livelli mantenendo sempre alla base i propri valori. Con Fedez facciamo un altro passo avanti in questa evoluzione del brand e non possiamo quindi che essere orgogliosi di questa collaborazione”.