La cantante ha postato un video in cui mostra un anello di diamanti al dito

“Non ci posso credere!”. Britney Spears ha annunciato con queste parole e un breve video pubblicato sui social il suo fidanzamento ufficiale con Sam Asghari, personal trainer e suo compagno da quattro anni. Le voci di un matrimonio si rincorrevano già da settimane, ora che la popstar (39 anni) è “libera” dalla tutela legale del padre Jamie Spears. Adesso è arrivata anche l’ufficializzazione del fidanzamento, con tanto di anello di diamanti.

Britney Spears, ora è ufficiale: sposerà Sam Asghari

Il video in poche ore ha collezionato oltre 13 milioni di visualizzazioni e numerosissimi like. Tanti i messaggi di congratulazioni arrivati, tra cui quelli di Paris Hilton e Willie Gomez. Nel breve video si vedono la popstar e il fidanzato Sam Asghari, 27 anni, felici e sorridenti, mentre mostrano l’anello. Anche lui, a sua volta, ha postato sul suo profilo una foto in cui bacia Britney e mostra il dito con l’anello.

Britney Spears e Sam Asghari si sono conosciuti nel 2016 in occasione del video di “Slumber Party”. La cantante è stata sposata dal 2004 a 2006 con il rapper Kevin Federline, con il quale ha avuto due figli: Sean (2005) e Jayden James (2006). Precedentemente Britney Spears ha avuto un breve matrimonio con Jason Alexander, suo amico d’infanzia. Il matrimonio, celebrato a Las Vegas nel gennaio 2004, fu annullato dopo appena 55 ore.

