Brad Pitt e Bradley Cooper

I due attori hanno assistito assieme alla finale del singolare maschile, rubando la scena a Djokovic



Bradley Cooper, 46, due fra i più talentuosi attori di Hollywood, sono apparsi tra lo stupore generale sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium nel Queens per assistere alla finale di tennis degli US Open 2021 tra Daniil Medvedev e Novak Djokovic. Brad Pitt, 57 anni, e

Look informale per le due star: l’attore di “A Star Is Born”, capelli corti, ha scelto una camicia azzurra su pantaloni color navy mentre l’ex marito di Angelina Jolie ha catturato l’attenzione dei fotografi sfoggiando una polo blu coordinata con la mascherina per proteggersi dal Covid-19, occhiali scuri e cappello bianco.

Brad Pitt e Bradley Cooper, una grande amicizia

Brad Pitt e Bradley Cooper hanno chiacchierato e riso a lungo mentre guardavano l’incontro. I due sono grandi amici e, nel 2020, Brad Pitt riconobbe pubblicamente che era tornato sobrio grazie all’aiuto di Cooper: “Da allora ogni giorno è più felice, gli voglio bene”.

Al momento i due bellissimi attori sarebbero single. Pitt è alle prese con un divorzio complicato da Angelina Jolie che chiede la custodia esclusiva dei 6 figli (Maddox, 20 anni, Pax, 17, Zahara, 16 anni, Shiloh, 15 anni, e le gemelle Vivienne e Knox, 13 anni) mentre Cooper, poco meno di due anni fa, si è separato dalla top model Irina Shayk (insieme hanno una figlia, Lea, nata nel 2019). Nello stesso box vip c’erano anche Rami Malek, Joseph Mazzello, Gayle King e Roger Federer.

