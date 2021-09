Serena Rossi

La madrina del Festival di Venezia saluta la popstar ma poco dopo arriva Ben Affleck

Serena Rossi ha pubblicato sul suo account Instagram una storia che sta facendo il giro del web. In occasione della premiére di “The Last Duel”, il film storico di Ridley Scott con Jodie Comer, Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver, l’attrice ha percorso il red carpet e si è presentata a Jennifer Lopez in qualità di madrina della 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte e Cinematografica di Venezia.

La cantante americana, fasciata in un abito lungo bianco con scollatura mozzafiato e trucco glowy, l’ha salutata, le ha stretto la mano e ripetuto: “Ah, la madrina”. Rossi avrebbe voluto scambiare qualche parola, ma J. Lo si è subito voltata dall’altra parte con un modo di fare che agli utenti social è sembrato molto snob.

Lieve imbarazzo per Serena Rossi che è rimasta per qualche secondo al suo fianco ma ha preferito andarsene all’arrivo di Ben Affleck, il quale ha subito stretto a sé la famosa fidanzata (il successivo bacio a favore di flash ha ufficializzato il ritorno di fiamma).

Serena Rossi imbarazzata: “Mi stacco perché si amano e mi vergogno”

Nel video Instagram, l’attrice italiana ha scherzato: “Si amano, mi stacco perché si amano e mi vergogno”. Intanto il Festival di Venezia è giunto alle battute finali. Grande attesa per l’Award Ceremony di stasera alle ore 19 e a seguire, alle 21, il film di chiusura “Il bambino nascosto” di Roberto Andò.

