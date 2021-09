Kim Kardashian

Disavventura per il secondogenito della modella e influencer americana

“Chi pensate che abbia pianto di più oggi? Il mio bambino si è rotto il braccio in diversi punti. Non sto bene”. Così Kim Kardashian ha rivelato che il figlio di 5 anni, Saint, si è fratturato l’arto superiore.

La modella e influencer ha postato un paio di fotografie: nella prima si vede il bambino, nato dall’amore con l’ex marito Kayne West, ripreso dall’alto, seduto su una sedia a rotelle e pronto alle cure dei medici, mentre nella seconda si vede il braccio destro con un tutore, accompagnato dalla scritta “povero bimbo”.

Kim Kardashian, lacrime per la tensione

In entrambi i casi Kim non ha mai mostrato il volto sofferente di Saint, una scelta molto apprezzata dai follower e non ha rivelato la dinamica dello spiacevole incidente ma ha ammesso di aver versato qualche lacrima per la tensione e il dispiacere per la sofferenza del figlio.

Non è stato un anno facile per il secondogenito della stilista e imprenditrice americana: a settembre del 2020 Saint fu contagiato dal Coronavirus. Lo annunciò la stessa Kardashian: “Sainty è appena risultato positivo al Covid e North (la figlia di 8 anni) dice che si sente male. Sto cercando di non spaventare nessuno, ma sono solo molto preoccupata”.

