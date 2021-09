Marcell Jacobs

Il centometrista assisterà stasera alla prima di “The Last Duel” e domani sarà a Monza per il weekend del Gran Premio d’Italia

Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, ha fatto la sua apparizione al 78esimo Festival del Cinema di Venezia. L’atleta azzurro è arrivato in Laguna in compagnia della bellissima fidanzata e promessa sposa Nicole Daza. Questa sera sfilerà sul red carpet al pari di una vera star e assisterà nella Sala Grande della Mostra alla prima di “The Last Duel”, il film fuori concorso diretto da Ridley Scott con Matt Damon, Ben Affleck e Adam Drive.

Marcell Jacobs e il mega party hollywoodiano

Ma gli impegni mondani, per il velocista, reduce da una meritata vacanze a Cancun in Messico, non finiscono qui. La proiezione sarà seguita da un mega party hollywoodiano al quale prenderà parte anche Jennifer Lopez, di nuovo fidanzata con Affleck. Domani mattina, poi, via di corsa verso l’autodromo di Monza per assistere alle qualifiche e alla gara del Gran Premio di F1 dai box della Ferrari.

Jacobs è entrato nell’olimpo dello sport ad agosto, quando ai Giochi olimpici di Tokyo ha regalato all’Italia uno storico doppio oro nei 100 metri piani e nella staffetta 4×4.

A fine settembre compirà 27 anni e, in una recente intervista al settimanale “7” del “Corriere della Sera”, ha sottolineato che si gode il momento di gloria senza perdere di vista il vero obiettivo: “Trovo giusto sfruttare tutto ciò che può farmi conoscere, ma sono anzitutto un atleta, il prossimo anno ci sono i Mondiali. Vi entrerò da campione olimpico e voglio uscirne da campione del mondo”.

