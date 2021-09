Jennifer Lopez

L’artista ha pubblicato sul suo account Instagram una foto in onore del Paese che ama e che la ama

Jennifer Lopez mai così bella e innamorata: dedica d’amore all’Italia. L’artista di origine latina è arrivata al Festival del cinema di Venezia mano nella mano con l’attore Ben Affleck, che oggi presenta il film “The Last Duel” diretto da Ridley Scott e tratto da una storia vera del XIV secolo (accaduta in Francia durante la Guerra dei Cent’anni sotto il regno di Carlo VI).

Jennifer Lopez, attesa per l’outfit di oggi

Ieri mattina J.Lo è sbarcata al Lido vestita di bianco, ma la grande attesa è per oggi: tutti gli occhi saranno puntati sull’outfit con il quale percorrerà il Red Carpet al braccio della star hollywoodiana dopo l’inatteso e incredibile ritorno di fiamma a distanza di 20 anni dal primo fidanzamento.

Intanto, la cantante e ballerina ha voluto mandare un messaggio al Paese che la ospita e dove ha trascorso gran parte delle vacanze estive. Sul suo account Instagram, infatti, la bellissima Jennifer ha pubblicato una storia in cui appare fasciata in un abito nero, con uno scollo che lascia la schiena nuda fino al lato B. Ma il dettaglio è un altro: il cuore tricolore con cui Jennifer ha voluto far sapere quanto ama il Bel Paese…

